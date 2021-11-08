Босния и Герцеговина – Украина: "сине-желтые" останутся без поддержки на решающий матч отбора ЧМ-2022
Украинские болельщики не смогут воочию увидеть выездную игру своей команды в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
На матче квалификации ЧС-2022 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками, сообщает официальный сайт УАФ.
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Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.
Напомним, решающий поединок для команды Петракова состоится 16 ноября в Зенице. Начало матча в 21:45.
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