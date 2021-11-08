Боснія і Герцеговина – Україна: "синьо-жовті" залишаться без підтримки на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Українські уболівальники не зможуть на власні очі побачити виїзну гру своєї команди у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.
На матчі кваліфікації ЧС-2022 між національними збірними Боснії і Герцеговини та України не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та введення жорстких карантинних обмежень для запобігання розповсюдженню інфекції.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок для команди Петракова відбудеться 16 листопада в Зениці. Початок матчу о 21:45.
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