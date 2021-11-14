"Сине-желтые" узнали имя рефери на поединок последнего тура квалификации к чемпионату мира 2022 года против боснийцев.

Поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной будет судить испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему помогут Пау Себраин и Роберто Диас дель Паломар. Четвертым рефери будет Хосе Луис Мунуэра, а за VAR будет отвечать Рикардо де Бургос.

К слову, Лаос – один из самых опытных арбитров современности. Именно ему доверили работу в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 между Манчестер Сити и Челси.

Напомним, поединок между боснийцами и украинцами состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче квартета D сборная Финляндии в Хельсинки сыграет с французами.

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