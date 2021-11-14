Бывший тренер "сине-желтых" Александр Заваров убежден, что в матче с Боснией и Герцеговиной, кроме спортивной борьбы, на стороне соперника будут и другие факторы.

"В Одессе была нормальная товарищеская игра. Болгария – хороший спарринг-партнер. Результат матча был не столь важен, а что касается качества игры, то оно было не на все сто процентов. У нашей сборной в ходе поединка было много неиспользованных моментов, и сразу думаешь о том, что исполнительское мастерство немного подхрамывает.

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Оставили голы на Боснию? Возможно. Можно думать обо всем и слушать разные мнения, но все покажет игра.

Не стоит забывать, что кроме боснийцев есть еще одна команда, претендующая на выход в финальную часть мирового первенства. Она может мотивировать Боснию и Герцоговину любым способом. Учитывая, что такое событие как чемпионат мира имеет важное значение для любой сборной, в ход будут пущены все возможные влияния и ресурсы. Думаю, что, скорее всего, какие-то усилия финнами будут сделаны", – сказал Заваров в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Финляндии на выезде уверенно одолела боснийцев (1:3) и максимально усложнила украинцам выход в плей-офф ЧМ-2022.

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