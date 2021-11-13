Домашний поединок Боснии и Герцеговины против Финляндии имел очень важное значение для сборной Украины, ведь обе сборные претендуют на наше второе место в группе D. Расписаний было много, но лучшим результатом для подопечных Александра Петракова стала бы ничья конкурентов – она бы оставила "сине-желтым" хорошие шансы на плей-офф даже в случае собственной мировой в Сараево. Финны держались бы в гонке даже в случае поражения бошнякам, а вот балканцы права на проигрыш не имели.

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Набирать очки хозяевам пришлось без Джеко, которого не внесли в заявку по рекомендации врачей. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к матчу с Украиной. В старт вернулся Пьянич. Суоми тоже стартовали без одного из основных форвардов – Похьянпало остался в запасе.

Боснийцы активнее начали встречу, захватив контроль над мячом и заработав четыре угловых еще до 10-й минуты. На 8-й минуте кросс от Цимирота мог даже привести к пенальти, ведь показалось, что Вайсянен заблокировал его рукой – впрочем, Майкл Оливер четко увидел отсутствие гандбола. На 11-й счет должен был открыть Пьянич, получивший передачу от Колашинаца в зону перед штрафной и мощно пробивший. К сожалению для балканцев Миралем запустил мяч в небо. На 19-й же забивать должен был Превляк, замкнувший прострел Цимирота на линию вратарской – впрочем, "круглый" срезался с его ноги.

В середине первого тайма финны стали выравнивать ход встречи, а боснийцы начали демонстрировать свои уязвимости. В частности, привозили центрбеки – на 16-й минуте Пукки чуть не перехватил пас Саничанина на голкипера. На 21-й защитники "золотистых лилий начисто забыли о Форссе, позволив ему спокойно нанести удар головой с 11 метров (Шехич поймал мяч). Еще через минуту Пукки таки обокрал Саничанина в центре поля, вырвавшись на рандеву с Шехичем но Синиша в последний момент выбил сферу из-под его ног.

Финляндия заработала угловой, разыграв его низом и завершив дальним ударом Райталы. Его заблокировал Пьянич – но сделал это отставленной рукой! Майкл Оливер без колебаний назначил пенальти. Пукки принялся его выполнять, выстрелив в правый нижний угол, однако Шехич неожиданно парировал удар!

Счастье хозяев длилось недолго. Всего через три минуты Финляндия, которая уже откровенно доминировала на поле, вышла вперед благодаря проникакющей передаче Камара на правый край штрафного и прострела от Пукки. Ахмедходжич пытался прервать его в подкате, но мяч отскочил в корпус Форсса – а от него влетел в пустые ворота. 0:1!

Пропущенный гол деморализовал Боснию. У гостей вообще ничего не получалось, хотя Суоми сразу подсели на собственную половину. Возможно, к концу первого тайма хозяева ничего бы не создали, однако на помощь пришел Райтала. Правый фулбек проваливался на своей позиции, часто пропуская передачи себе за спину – вот и на 36-й минуте он отпустил Колашинаца и срезал его в подкате сзади по ногам. Майкл Оливер сначала не показал даже желтой карточки, но через несколько секунд Райтала увидел перед собой красную. Колашинац же покинул поле из-за травмы.

Боснийцы с новыми силами набросились на ворота финнов, заработав вагон угловых. Два из них вполне могли завершиться голом: на 43-й минуте Ахмедходжич головой пробил в дальний угол (Градецки поймал мяч), а на 45+2 Превляк замыкал скидку ударом метров с пяти – над перекладиной! В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Финляндии.

В раздевалке Маркку Канерва не усилил оборону, а заменил Форсса Ниссилем (последний более ориентирован на атаку). Сразу с начала второго тайма финны пошли вперед, что вылилось в опасный удар Пукки с периметра штрафной в левый нижний угол – мяч прошел рядом со штангой. Босния огрызнулась плотным выстрелом Крунича метров с 23-х, который не стал проблемой для Градецки. На табло горела 50-я минута.

На 51-й местная публика была шокирована. Финляндия забила второй гол! После подачи со штрафного Пукки выцарапал мяч у Чивича и сбросил его Вайсянену, а тот отдал пас обратно под удар Лоду из этой же зоны – 0:2! А стандарт заработал все тот же Пукки. Казалось, что это конец Боснии и Герцеговины.

"Золотистые лилии", однако, не сдавались. Они чуть ли не ежеминутно загружали штрафную площадку гостей подачами и прострелами, а на 55-й минуте неплохой прорыв Демировича правым флангом завершился выстрелом мимо ближней штанги. Ивайло Петев на 56-й решил освежить игру, бросив в бой Прцича и Гояка, а на 66-й он прибавил к атаке Менало и Сушича. В запас сели Ахмедходжич, Цимирот, Пьянич и Крунич.

Замены не дали боснийцам устать. Они продолжили доминировать и тревожить оборону финнов кроссами, а на 62-й минуте Прцичу удался хороший дальний удар – мяч прошел над перекладиной! Тем не менее, время уходило, а явных голевых моментов у хозяев не возникало. Казалось, что Суоми так и не пропустит, однако на 69-й минуте хозяева вернулись в игру! Сработали замены: Гояк выполнил подачу со штрафного на ближнюю штангу, а Менало замкнул в касание. 1:2!

Через две минуты Менало замкнул еще одну хорошую подачу, но Градецки поймал мяч. Болельщики оживились – и именно на этом отрезке встречи боснийцы допустили роковую ошибку. Финны на 73-й минуте заработали стандарт, Лод выполнил навес на дальнюю штангу, а О'Шонесси, легко оторвавшись от защитников, пробил в касание с близкого расстояния. 1:3! Это было особенно неприятно, ведь финны обошли Украину по разнице мячей.

Боснийцы даже после этого не сдавались. Особенно активным был Прцич, нанесший три удара с дистанции. Один из них Градецки пришлось парировать с большим трудом. Также крутой выстрел удался Чивичу – голкипер достал его из-под перекладины. Кроме того, несколько кроссов в исполнении хозяев могли завершиться взятием ворот, однако финнам удалось отбиться. К сожалению, забить хотя бы один гол балканцы так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу Суоми.

Таким образом, Финляндия набрала 11 очков, поднявшись на вторую позицию в группе D и оторвавшись от Украины на 2 зачетных балла. Это значит, что подопечным Александра Петракова необходимо при любых условиях побеждать в Сараево – при этом Франция в Хельсинки должна победить или хотя бы сыграть вничью с Суоми.

При этом "сине-желтым" необходимо сохранить хотя бы равенство по разнице голов (по личным встречам у нас преимущество). Босния и Герцеговина, в свою очередь, прекратила борьбу за выход на ЧМ-2022.

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