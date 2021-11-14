"Синьо-жовті" дізнались ім'я рефері на поєдинок останнього туру кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року проти боснійців.

Поєдинок між Боснією і Герцеговиною та Україною судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Пау Себраїн та Роберто Діас дель Паломар. Четвертим рефері буде Хосе Луїс Мунуера, а за VAR відповідатиме Рікардо де Бургос.

До слова, Лаос – один з найдосвідченіших арбітрів сучасності. Саме йому довірили роботу у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 між Манчестер Сіті та Челсі.

Нагадаємо, поєдинок між боснійцями і українцями відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Поле в Зениці. Початок зустріч о 21:45. У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії у Гельсінкі зіграє з французами.

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