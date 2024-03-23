Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от поединка против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Получился однозначно тяжелый матч со сложным, неприятным соперником, который пытался навязать нам свою игру через длинные передачи. Было много борьбы, подборов, стандартов. Хорошо, что мы не уступили.

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Мы старались показывать свою игру, держать мяч внизу. Главное, что не сдались, играли до конца, проявили характер. Такие поединки – это хороший опыт. Я хочу поблагодарить всю команду, всех ребят. И тех, кто вышел на замену и помог, дал игре новый импульс", – приводит слова Лунина официальный сайт УАФ.

Добавим, что Андрею не удалось удержать ворота на замке – голкипер не справился со срезкой Матвиенко. Однако, Яремчук и Довбик принесли победу Украине (1:2) и вывели в финал плей-офф, где "сине-желтые" сыграют с Исландией.

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