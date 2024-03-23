Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від поєдинку проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024.

"Вийшов однозначно важкий матч зі складним, неприємним суперником, який намагався нав’язати нам свою гру через довгі передачі. Було багато боротьби, підборів, стандартів. Добре, що ми не поступилися.

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Ми намагалися показувати свою гру, тримати м’яч унизу. Головне, що не здалися, грали до кінця, проявили характер. Такі поєдинки – це гарний досвід. Я хочу подякувати всій команді, всім хлопцям. І тим, хто вийшов на заміну і допоміг, дав грі новий імпульс", – наводить слова Луніна офіційний сайт УАФ.

Додамо, що Андрію не вдалось втримати ворота на замку – голкіпер не впорався зі зрізкою Матвієнка. Однак, Яремчук та Довбик принесли перемогу Україні (1:2) та вивели у фінал плей-офф, де "синьо-жовті" зіграють з Ісландією.

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