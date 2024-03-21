Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые 21 марта имеют шанс сыграть против Боснии и Герцеговины в плей-офф отбора чемпионата Европы.

Делегация сборной Украины насчитывает 28 футболистов. Соответственно, главный тренер сборной Украины вынужден был выбрать 5 игроков, которые не попали в заявку на матч в Зенице. Ими стали Александр Караваев, Александр Пихаленок, Даниил Сикан, Виктор Цыганков и Денис Попов, сообщает пресс-служба УАФ.

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Как видим, Виктор Цыганков, который лишь накануне игры вернулся в общую группу, таки не готов выйти на поле и пропустит поединок против Боснии.

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Вратари: 1. Бущан, 12. Трубин, 23. Лунин.

Защитники: 2. Конопля, 3. Михайличенко, 4. Таловеров, 13. Забарный, 15. Бондарь, 16. Миколенко, 21. Тымчик, 22. Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Шапаренко, 7. Судаков, 8. Малиновский, 10. Мудрик, 14. Бражко, 17. Зинченко, 19. Гуцуляк, 20. Зубков.

Форварды: 9. Яремчук, 11. Довбик, 18. Ванат.

Матч Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель этого поединка в финале плей-офф за выход на Евро-2024 сыграет против сильнейшего в паре Израиль – Исландия. Решающий матч состоится 26 марта.

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