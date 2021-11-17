Босния – Украина: определился лучший игрок матча по версии InStat
Представители сборной Украины забрали топ-3 позиции по мотивам матча против боснийцев (2:0).
Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка квалификации в ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина по версии InStat, сообщает Команда 1.
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На втором месте расположился вратарь Динамо Георгий Бущан, а замыкает тройку MVP защитник Брюгге Эдуард Соболь.
Напомним, эта победа позволила команде Петракова финишировать на второй строчке в группе D. Теперь украинцев ожидает плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут бороться 12 сборных.
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