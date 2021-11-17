Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка квалификации в ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина по версии InStat, сообщает Команда 1.

Босния и Герцеговина – Украина: болельщики выбрали "Льва" матча

На втором месте расположился вратарь Динамо Георгий Бущан, а замыкает тройку MVP защитник Брюгге Эдуард Соболь.

Напомним, эта победа позволила команде Петракова финишировать на второй строчке в группе D. Теперь украинцев ожидает плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут бороться 12 сборных.

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