Голкипер сборной Украины Георгий Бущан был признан "Львом" матча по итогам поединка с Боснией и Герцеговиной (2:0) в рамках квалификации на ЧМ-2022, сообщает канал "Футбол".

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Представитель Динамо неоднократно спасал "сине-желтых" и удержал свои ворота на замке. За него проголосовало 55% болельщиков. В топ-3 также попали авторы забитых мячей – Александр Зинченко и Артем Довбик. Оба игрока набрали по 14%.

Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира на выезде одолела Боснию и Герцеговину. В параллельном поединке французы обыграли финнов и помогли "сине-желтым" выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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