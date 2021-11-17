Представники збірної України забрали топ-3 позиції за мотивами матчу проти боснійців (2:0).

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим гравцем поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 Боснія та Герцеговина – Україна за версією InStat, повідомляє Команда 1.

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На другому місці розташувався воротар Динамо Георгій Бущан, а замикає трійку MVP захисник Брюгге Едуард Соболь.

Нагадаємо, ця перемога дозволила команді Петракова фінішувати на другій сходинці у групі D. Тепер на українців очікує плей-офф, де за три путівки на Мундіаль боротимуться 12 збірних.

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