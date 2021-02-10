"Для меня это неприемлемый тренер. Не назову его велким, но он – хороший тренер, здесь нет смысла спорить. Однако, по моему убеждению, хороший тренер – это еще и хороший человек в своих поступках и в течение всей своей биографии. Такого не скажешь о Луческу.

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Поэтому я был и остаюсь против этого тренера в должности любимой, народной команды. Но всем на это, пожалуй, давно уже наплевать. Перемололи, и не один раз. Те, кто за Луческу, могут улыбаться и смеяться над таким отношением, тыча пальцами. Но я не вижу причин, чтобы моя позиция изменилась", – сказал Босянок в интервью Футбол 24.

Напомним, после 13-ти туров УПЛ Динамо лидирует, опережая Шахтер на один зачетный балл, а также киевляне пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где встретятся с Брюгге.

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