Босянок: Луческу – хороший фахівець, але неприйнятний для мене тренер Динамо
Український коментатор Денис Босянок поділився своїми думками щодо перебування Мірчі Луческу біля керма Динамо.
"Для мене це неприйнятний тренер. Не назву його великим, але він – хороший тренер, тут нема сенсу сперечатися. Проте, на моє переконання, гарний тренер – це ще й гарна людина у своїх вчинках і упродовж всієї своєї біографії. Такого не скажеш про Луческу.
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Тому я був і залишаюся проти цього тренера на посаді улюбленої, народної команди. Але всім на це, мабуть, давно уже начхати. Перемололи, і не один раз. Ті, хто за Луческу, можуть посміхатися і насміхатися над таким ставленням, тицяючи пальцями. Але я не бачу причин, щоб моя позиція змінилася", – сказав Босянок в інтерв'ю для Футбол 24.
Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал, а також кияни пробились в 1/16 фіналу Ліги Європи, де зустрінуться з Брюгге.
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