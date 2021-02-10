"Для мене це неприйнятний тренер. Не назву його великим, але він – хороший тренер, тут нема сенсу сперечатися. Проте, на моє переконання, гарний тренер – це ще й гарна людина у своїх вчинках і упродовж всієї своєї біографії. Такого не скажеш про Луческу.

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Тому я був і залишаюся проти цього тренера на посаді улюбленої, народної команди. Але всім на це, мабуть, давно уже начхати. Перемололи, і не один раз. Ті, хто за Луческу, можуть посміхатися і насміхатися над таким ставленням, тицяючи пальцями. Але я не бачу причин, щоб моя позиція змінилася", – сказав Босянок в інтерв'ю для Футбол 24.

Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал, а також кияни пробились в 1/16 фіналу Ліги Європи, де зустрінуться з Брюгге.

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