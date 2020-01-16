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Борзенко откровенно высказался о методах работы наставника Львова Меликяна

16 января 16:57 306 Читати українською
Борзенко откровенно высказался о методах работы наставника Львова Меликяна
Сергей Борзенко / Фото из открытых источников

Защитник Львова Сергей Борзенко поделился мыслями относительно наставника "горожан" Егише Меликяна.

"Общаясь с Егише Меликяном возникает впечатление, что он тихий, спокойный, интеллигентный человек. Обычно он таковым и является. Однако, когда надо "дать перца" – он умеет и такое.

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Когда того требует ситуация – Егише Меликович становится очень строгим человеком", – сказал Борзенко в интервью официальному сайту украинской Премьер-лиги.

Напомним, Борзенко – воспитанник харьковского футбола. Во взрослом футболе дебютировал за харьковский Арсенал в 2001 году. За Львов 33-летний защитник выступает с лета 2018 года. 24 июня 2019 года "горожане" пролонгировали с ним соглашение еще на один сезон. Кроме вышеназванных команд Сергей успел поиграть за Полтаву, Гелиос, Титан, Кремень, Олимпик и Верес.

Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли на десятой строчке, набрав 15 очков.

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Львов Львов Сергей Борзенко Сергей Борзенко Егише Меликян Егише Меликян
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