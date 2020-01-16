Борзенко відверто висловився про методи роботи наставника Львова Мелікяна

Захисник Львова Сергій Борзенко поділився думками щодо наставника "містян" Єгіше Мелікяна.

"Спілкуючись з Єгіше Мелікяном виникає враження що він тиха, спокійна, інтелігентна людину. Зазвичай він таким і є. Однак, коли треба "дати перцю" – він уміє й таке.

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Коли того вимагає ситуація – Єгіше Мелікович стає дуже суворою людиною", – сказав Борзенко в інтерв’ю офіційному сайту української Прем’єр ліги.

Нагадаємо, Борзенко – вихованець харківського футболу. У дорослому футболі дебютував за харківський Арсенал у 2001 році. За Львів 33-річний захисник виступає з літа 2018 року. 24 червня 2019 року "містяни" пролонгували з ним угоду ще на один сезон. Окрім вищеназваних команд Сергій встиг пограти за Полтаву, Геліос, Титан, Кремінь, Олімпік та Верес.

Нагадаємо, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

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