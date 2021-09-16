Ожидается, что Эрлинг Хотланд будущим летом сменит клубную прописку. Поэтому, Боруссии придется искать нового бомбардира.

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Издание Bild утверждает, что "шмели" уже присматриваются к потенциальным кандидатам, которых в списке четверо. Вероятность трансфера Лаутаро Мартинеса и Андреа Белотти минимальная, а вот шансы увидеть в Дортмунде Тимо Вернера или Маркуса Тюрама очень неплохие.

Отмечается, что немец может согласиться на возвращение в Бундеслигу из-за своих шатких позиций в Челси, а для француза это мог бы быть шаг вперед.

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