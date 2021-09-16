Боруссия уже оценивает потенциальных кандидатов на замену Холанду
Руководство дортмундцев уже строит планы на будущую трансферную кампанию.
Ожидается, что Эрлинг Хотланд будущим летом сменит клубную прописку. Поэтому, Боруссии придется искать нового бомбардира.
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Издание Bild утверждает, что "шмели" уже присматриваются к потенциальным кандидатам, которых в списке четверо. Вероятность трансфера Лаутаро Мартинеса и Андреа Белотти минимальная, а вот шансы увидеть в Дортмунде Тимо Вернера или Маркуса Тюрама очень неплохие.
Отмечается, что немец может согласиться на возвращение в Бундеслигу из-за своих шатких позиций в Челси, а для француза это мог бы быть шаг вперед.
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