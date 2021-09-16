Українська журбинка

Сезон 2021/22 став 9-м в історії Ліги чемпіонів, на груповому етапі якого виступають два вітчизняні гранди. Подвійний інтерес до турніру зі старту ще й підігрів календар. Його волею і Динамо, і Шахтар у 1-му турі зустрілися із головними конкурентами за статус "третьої сили" квартетів. Надії на переможний старт, однак, не втілилися в життя. З огляду на хід подій, підсумковий результат протистояння Динамо з Бенфікою можна назвати позитивним. Лісабонці грали першим номером, створили реальні нагоди забити й лише в ендшпілі віддали гру "біло-синім". Так, Динамо створило 3 моменти в ці хвилини й навіть забило (гол скасував VAR), але все це лише додало балів справедливості нічиїй. Тепер на команду Луческу чекають 4 бої з Барселоною і Баварією, у яких песимісти наперед "записали" киянам 0 очок.

Та на фоні Шахтаря перфоманс Динамо виглядає успіхом. "Гірники" відверто осоромилися в Тирасполі. Дебютант турніру Шериф може й поступається донеччанам цінниками, але взяв своє злагодженою роботою і дисципліною. Де Дзербі на прес-конференції витиснув із себе трохи критики для Тете й Фернандо, а ще назвав тріумф чемпіона Молдови фартом. Схоже, італійський фахівець опинився у полоні власної філософії. Бран цей такий жорсткий, що керманич Шахтаря готовий відкидати очевидні факти. Шериф нічим не поступився "гірникам" за основними статистичними показниками, зокрема, й модними, на кшталт очікуваних голів (1,2:0,8 xG). Контроль м'яча, понад півтисячі виконаних передач і 21 удар у напрямку воріт не мають жодного значення, коли не забиваєш. Натомість Шериф розібрав на атоми гру "гірників" і методичним тиском на вразливі місця яскраво продемонстрував усю сирість проекту Де Дзербі. Чого ж чекати з Інтером і Реалом?..

Працьовиті українці, хай і за кордоном

Якщо Динамо та Шахтар у стартовому турі розчарували, то українські легіонери європейський мідвік здебільшого можуть занести собі в актив. Найочевидніший герой – Юрій Вернидуб. Український тренер після реалізації однієї мрії (виходу в основну сітку ЛЧ) відразу втілив ще одну, здобувши дебютну перемогу. Заслуги 56-річного фахівця перед молдовським футболом уже справді тягнуть на пам'ятник за життя. Та спочивати на лаврах Вернидуб не збирається. Він зі своїм інтернаціоналом ще не тільки вдосталь насолодиться головним євротурніром, а й добряче попсує нерви двійці грандів.

По-різному проявили себе українські "збірники". Роман Яремчук вийшов у старті Бенфіки, був активним, але не зміг реалізувати 2 моменти біля воріт рідного Динамо й пішов відпочивати на 60-й хвилині. Продовжує набирати форму через матчі й Руслан Маліновський. Хавбек Аталанти зіграв 70 хвилин проти Вільяреала, каші не зіпсував, але й героєм не став. Зате проявив себе Едуард Соболь, яким разом із Брюгге сенсаційно зупинив зірковий ПСЖ. Хай основним завданням українця разом із партнерами було стримати тріо Мессі-Неймар-Мбаппе, але й про атакувальні дії бельгійський гранд не забував. Один із таких випадів і завершився голом Ванакена після флангового прострілу Соболя. А ось Олександр Зінченко хоч і не виглядав переконливо передусім в оборонних діях проти РБ Лейпциг, але може радіти, що вперше в сезоні зіграв усі 90 хвилин.

Голепад на Етіхаді

Хет-трик, автогол, пенальті, червона картка та гойдалки від 3:2 на старті другої половини, потім – 4:3 до підсумкових 6:3. Усе це та багато іншого вмістилося в звичайний матч 1-го туру Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті та РБ Лейпциг влаштували справжнє свято видовищного футболу, але потішило воно переважно нейтральних уболівальників. Натомість фанати та тренерський штаб "містян" втратили з десяток нервових клітин, спостерігаючи за перепадами своїх хлопців. Тепер їм доведеться відповідати перед Гвардіолою за періодичні провали в середній лінії та обороні. Ймовірно, хтось після оргвисновків Пепа навіть сяде в запас. Зінченко – в зоні ризику, бо з його зони прийшли два з трьох м'ячів. А гольовий подвиг Крістофера Нкунку даремнив не був. ПСЖ, який виховав голеадора і спокійно відпустив його до "червоних биків", варто замислитися над кадровою політикою щодо власних талантів.

Кінець інопланетного панування

Перші матчі за нові клуби Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі породили більше запитань, ніж відповідей. Манчестер Юнайтед і ПСЖ не перемогли. Зате обидва європейські гранди підсвітили власні ігрові проблеми. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" з Португалії забив Янг Бойз у дебюті й цілком вірогідно привів би манкуніанців до перемоги. Та нещасний випадок із вилученням Ван-Біссаки сплутав усі карти. Сульшер не знайшов кращого варіанту, ніж грати на утримання, зняв Санчо та ван де Беека на користь двох оборонців (!) під другий тайм і заслужено поніс кару за тактичне боягузтво на останній хвилині. Навіть вічно молодий 36-річний Роналду в належній формі не може прикрити обмеженість тренера. Принаймні, тепер.

З одвічним конкурентом Кріштіану з Аргентини трохи інша історія. Звісно, мати в своїй команді Мессі – розкіш. Та для фахівців одного з Почеттіно стилю це ще й тактичний виклик. Колекціонер "Золотих м'ячів" ще повинен звикнути до ПСЖ, а його новий тренер оптимізувати власну ігрову модель для інтеграції Мессі. Наразі цей процес далекий від завершення. Екс-лідер Барселони періодично демонструє магію, але до повної адаптації в Парижі далеко. Інша справа, що менеджмент ПСЖ підписав Мессі для виривання перемог у лобових матчах типу протистояння з Брюгге. Та от біда. Самотужки витягнути подібні поєдинки Лео не міг вже й в останні сезони в Барсі.

Привид занепаду Італії

Разом із українськими вболівальниками на часі тривожитися й тіфозі. Квартет представників Серії А в 1-му турі набрав сумарно 4 очки. Найбільший внесок до скарбнички зробив Ювентус. "Стара синьйора" вперше після повернення Аллегрі перемогла, та ще й впевнено. Щоправда, в суперниках туринців був усього лише Мальме. Та перед очним протистоянням із Челсі 3 очки зі Швеції дуже доречні. Натомість Аталанта розписала типову для старту сезону під керівництвом Гасперіні нічию. Бергамаски повинні додати ще, але легкої прогулянки в групі для них точно не буде. Несподівана поразка МЮ робить втрату двох очок у Вільяреалі доволі вагомою.

Проте, могло бути й гірше – Інтер і Мілан взагалі залишилися без очок. І якщо "нерадзуррі" можуть кивати на пані Фортуну, яка мала подарувати мінімум нічию із Реалом, то "россонері" фактично не претендували на перемогу в двобої з Ліверпулем. Та якщо для Інтера все ще попереду, то перспективи Мілана в групі з міцними Атлетіко та Порту виглядають туманними. Втрата навіть одного "бійця" після групового етапу, найімовірніше, коштуватиме Італії втрати 3-го місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА на користь Німеччини. На зламі століть Серія А ще була в лідерах...

"Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо після ганьби в ЛЧ – жодних виправдань і жорстокі вердикти