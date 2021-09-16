Очікується, що Ерлінг Холанд майбутнім літом змінить клубну прописку. Відтак, Борусії доведеться шукати нового бомбардира.

Беллінгем перед камерами поцілував Холанда після блискучого старту в ЛЧ – вірусне відео

Видання Bild стверджує, що "джмелі" вже придивляються до потенційних кандидатів, яких у списку четверо. Ймовірність трансферу Лаутаро Мартінеса та Андреа Белотті мінімальна, а от шанси побачити в Дортмунді Тімо Вернера або Маркуса Тюрама дуже непогані.

Зазначається, що німець може погодитися на повернення у Бундеслігу через свою хитку позицію в Челсі, а для француза це міг би бути крок уперед.

Україна та Італія на межі прірви, Манчестерський фестиваль, непанацейні Мессі й Роналду – огляд 1-го туру Ліги чемпіонів