Борусія вже оцінює потенційних кандидатів на заміну Холанду
Керівництво дортмундців вже будує плани на майбутню трансферну кампанію.
Очікується, що Ерлінг Холанд майбутнім літом змінить клубну прописку. Відтак, Борусії доведеться шукати нового бомбардира.
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Видання Bild стверджує, що "джмелі" вже придивляються до потенційних кандидатів, яких у списку четверо. Ймовірність трансферу Лаутаро Мартінеса та Андреа Белотті мінімальна, а от шанси побачити в Дортмунді Тімо Вернера або Маркуса Тюрама дуже непогані.
Зазначається, що німець може погодитися на повернення у Бундеслігу через свою хитку позицію в Челсі, а для француза це міг би бути крок уперед.
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