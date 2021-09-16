Звезды Боруссии Д довольно необычно отметили победу над Бешикташем в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Главной звездой отчетного матча стал Джуд Беллингем, который забил сам и организовал результативную передачу на Холанда.

Новые голевые подвиги Холанда в видеообзоре матча Бешикташ – Боруссия Д – 1:2

Во время послематчевого флеш-интервью норвежца 18-летний англичанин ворвался в кадр телекамер и поцеловал Эрлинга. Видео сразу стало сверхпопулярным в сети.

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Добавим, что следующий матч в рамках Лиги чемпионов Боруссия проведет 28 сентября, на своем стадионе приняв лиссабонский Спортинг, который проиграл Аяксу со счетом 1:5.

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