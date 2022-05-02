Сегодня, 2 мая, Шлоттербек успешно прошел медосмотр в Дортмунде, а по окончании сезона 2021/22 станет игроком Боруссии. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, информирует официальный сайт "шмелей".

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Также на Нико претендовала Бавария, но дортмундцы выиграли борьбу за защитника. Фрайбург получит 20 млн евро. Шлоттербек стал вторым новичком Боруссии после Никласа Зюле, который на правах свободного агента летом перейдет из Баварии.

Кроме центра обороны, 22-летний Шлоттербек может закрыть позицию левого защитника. В сезоне 2021/22 молодой защитник сыграл за Фрайбург 35 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. В марте Нико дебютировал за национальную сборную Германии, а Фрайбург может покинуть в статусе обладателя Кубка Германии – 21 мая в финале команда Кристиана Штрайха сыграет против РБ Лейпциг.

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