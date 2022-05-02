Сьогодні, 2 травня, Шлоттербек успішно пройшов медогляд у Дортмунді, а по завершенні сезону 2021/22 стане гравцем Борусії. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року, інформує офіційний сайт "джмелів".

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Також на Ніко претендувала Баварія, але дортмундці виграли боротьбу за оборонця. Фрайбург отримає 20 млн євро. Шлоттербек став другим новачком Борусії після Нікласа Зюле, який на правах вільного агента влітку перейде з Баварії.

Окрім центру оборони, 22-річний Шлоттербек може закрити і позицію лівого захисника. У сезоні 2021/22 молодий оборонець зіграв за Фрайбург 35 матчів, забив 4 голи і віддав 2 асисти. У березні Ніко дебютував за національну збірну Німеччини, а Фрайбург може покинути у статусі володаря Кубка Німеччини – 21 травня у фіналі команда Крістіана Штрайха зіграє проти РБ Лейпциг.

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