"Я очень счастлив, что провел здесь четыре года, играя на самом высоком уровне. Грустно покидать клуб, у меня здесь много друзей и замечательных товарищей по команде. Я был здесь четыре года, это много.

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В конце концов, это жизнь футболиста. Я с нетерпением жду последнюю игру, но мне тоже будет очень грустно", – цитирует Витселя BVBbuzz.

Добавим, что в текущем сезоне бельгиец провел 39 матчей, в которых отдал 2 результативных передачи. Одним из претендентов на хавбека считается ЛА Гэлакси.

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