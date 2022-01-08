Баварія поступилась Борусії Менхенгладбах (1:2) у 18-му турі німецької першості. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Усі головні події трапились до перерви. Лєвандовскі після пасу між лініями від Мюллєра потужно пробив у ближній кут. "Жеребці" відповіли голами Нойхауса та Лайнера, а мюнхенці відігратись не змогли.

Баварія зазнала сенсаційної поразки від Борусії М – "жеребці" перервали тривалу безвиграшну серію

Борусія Менхенгладбах стала першою командою, якій вдалось обіграти Баварію в Бундеслізі 27 разів. До цього рекорд належав Вердеру, який здобув 26 перемог.

Команда Адольфа Хюттера піднялась на 11 сходинку з 22 очками, а підопічні Юліана Нагельсманна надалі лідирують з 43 пунктами.