37-летний форвард стал игроком Шальке, сообщает официальный сайт "кобальтовых". Голландец поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до конца текущего сезона.

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За "кнаппен" Клас-Ян Хунтелаар будет выступать под 21 номером. Перед ним стоит непростая задача – помочь Шальке вырваться из пропасти Бундеслиги (последнее место после 16-ти туров). В Германию форвард перебрался в статусе свободного агента из Аякса.

Заметим, Хунтелаар уже имеет опыт выступлений за гельзенкирхенцев в течение 2010-2017 годов. За это время он успел провести 240 матчей за Шальке, забить 126 мячей и отдать 35 ассистов. Также ветеран может похвастаться выступлениями в ПСВ, Аяксе, Реале, Милане и других клубах.

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