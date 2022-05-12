Дебютант сборной Украины Михаил Мудрик в первом же матче за "сине-желтых" получил индивидуальную награду.

Фанаты выбрали Михаила Мудрика лучшим игроком матча против Боруссии М, сообщает Instagram УАФ.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Сам вингер в своем Instagram опубликовал шикарное изображение, посвященное этому. На нем Мудрик в форме сборной Украины держит мяч, а из зеркала выходит лев.

Напомним, что Мудрик помог победе Украины над Боруссией М, забив один из голов (2:1). Следующий поединок подопечные Александра Петракова проведут с итальянским Эмполи 17 мая.

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