Борусія М – Україна: фанати обрали очевидного "Лева матчу" – герой присвятив досягненню яскравий допис
Дебютант збірної України Михайло Мудрик у першому ж матчі за "синьо-жовтих" здобув індивідуальну нагороду.
Фанати обрали Михайла Мудрика найкращим гравцем матчу проти Борусії М, повідомляє Instagram УАФ.
Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2
Сам вінгер у своєму Instagram опублікував шикарне зображення, присвячене цьому. На ньому Мудрик у формі збірної України тримає м'яч, а з дзеркала виходить лев.
Нагадаємо, що Мудрик посприяв перемозі України над Борусією М, забивши один із голів (2:1). Наступний поєдинок підопічні Олександра Петракова проведуть з італійським Емполі 17 травня.
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