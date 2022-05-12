Дебютант збірної України Михайло Мудрик у першому ж матчі за "синьо-жовтих" здобув індивідуальну нагороду.

Фанати обрали Михайла Мудрика найкращим гравцем матчу проти Борусії М, повідомляє Instagram УАФ.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Сам вінгер у своєму Instagram опублікував шикарне зображення, присвячене цьому. На ньому Мудрик у формі збірної України тримає м'яч, а з дзеркала виходить лев.

Нагадаємо, що Мудрик посприяв перемозі України над Борусією М, забивши один із голів (2:1). Наступний поєдинок підопічні Олександра Петракова проведуть з італійським Емполі 17 травня.

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю