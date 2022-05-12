Сборная Украины одержала победу в первом поединке в 2022 году, а авторами голов стали Мудрик и Пихаленок. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Украина на Футбол 24.

Начало игры оказалось результативным: Мудрик на 9 минуте открыл счет во встрече, оставив в дураках защитника и вратаря. Носс через 5 минут выровнял положение, классно пробив в ближнюю девятку.

Украина дожала Боруссию М в первом матче 2022 года – гол и шоу Мудрика в дебютной игре, сенсационный герой

Мудрик на протяжении всего матча отличался активностью, однако героем суждено было стать не ему. В конце встречи игроки сборной Украины классно запрессинговали вблизи чужой штрафной, разыграли комбинацию и вывели на ударную позицию Пихалёнка, который точным ударом в нижний угол поставил точку во встрече.