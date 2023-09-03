Боруссия М – Бавария – 1:2 – видео голов и обзор матча
Бавария в тяжелом выездном матче одолела Гладбах. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Боруссия М – исторически сложный соперник для Баварии. Из пяти предыдущих очных поединков мюнхенцы проиграли три и ни одного не выиграли. В субботний вечер чемпион снова испытывал большие проблемы. Гладбах в первом тайме создал несколько моментов благодаря стандартам и открыл счет точным ударом Итакуры.
Бавария очнулась и начала давить уже во втором тайме. Спасителем стал капитан Киммих, в активе которого два ассиста. Йозуа сначала нашел хитрым пасом в штрафной площади Сане, а затем качественно подал с углового на голову Телю. Бавария победила и иднт без потерь после трех туров Бундеслиги.
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