Боруссия М – исторически сложный соперник для Баварии. Из пяти предыдущих очных поединков мюнхенцы проиграли три и ни одного не выиграли. В субботний вечер чемпион снова испытывал большие проблемы. Гладбах в первом тайме создал несколько моментов благодаря стандартам и открыл счет точным ударом Итакуры.

Бавария очнулась и начала давить уже во втором тайме. Спасителем стал капитан Киммих, в активе которого два ассиста. Йозуа сначала нашел хитрым пасом в штрафной площади Сане, а затем качественно подал с углового на голову Телю. Бавария победила и иднт без потерь после трех туров Бундеслиги.

Бавария на последних минутах вырвала победу над Боруссией М – блеклый Кейн, Тухель угадал с заменой