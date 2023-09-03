Борусія М – історично складний суперник для Баварії. З п'яти попередніх очних поєдинків мюнхенці програли три та жодного не виграли. У суботній вечір чемпіон знову мав великі проблеми. Гладбах у першому таймі створив кілька моментів завдяки стандартам і відкрив рахунок точним ударом Ітакури.

Баварія прокинулася та почала тиснути вже в другому таймі. Рятівником став капітан Кімміх, в активі якого два асисти. Йозуа спершу знайшов хитрим пасом у штрафному майданчику Сане, а потім якісно подав з кутового на голову Телю. Баварія перемогла та йде без втрат після трьох турів Бундесліги.

Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Борусією М – бляклий Кейн, Тухель вгадав з заміною