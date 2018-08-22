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Боруссия Д готова заплатить Лиллю за Пепе 30 млн евро

21 августа 23:35 27 Читати українською
Боруссия Д готова заплатить Лиллю за Пепе 30 млн евро
Николя Пепе / Фото: ФК Лилль

Дортмундская Боруссия хочет приобрести хавбека Лилля Николя Пепе.

Дортмундская Боруссия готова вступить в переговоры с Лиллем относительно трансфера хавбека Николя Пепе.

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"Шмели" готовы выложить за 23-летнего футболиста 30 млн евро, сообщает Yahoo Sport France.

Также информируется, что сам Пепе готов сменить клуб.

В текущем сезоне Пепе сыграл 2 матча в Лиге 1, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Теги
Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Лилль Лилль Трансферы Чемпионата Германии Николя Пепе Николя Пепе
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