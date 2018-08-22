Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко поки не покине Етіхад, "містяни" відмовили Бетісу в трансфері українця.

Манчестер Сіті відмовився продавати Зінченка у Бетіс, повідомляє портал Eldesmarque.

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Іспанський клуб пропонував за молодого українця 12 мільйонів євро, але "містяни" не прийняли цю пропозицію.

Також зазначається, що переговори тривають, Бетіс спробує домовитись про оренду Зінченка. Іспанцям подобається універсальність українця, і вони прагнуть будь-що мати його в своїх лавах.

Нагадаємо, раніше Вулверхемптон пропонував за Зінченка 18 млн євро, але гравець збірної України відмовився міняти клуб.

Манчестер Сіті вже зіграв 2 гри у рамках чемпіонату, але Зінченко не потрапляв навіть на лаву запасних.