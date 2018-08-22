toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро

21 серпня 22:58 1000 Читать на русском
Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро
Олександр Зінченко / Фото: Манчестер Сіті

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко поки не покине Етіхад, "містяни" відмовили Бетісу в трансфері українця.

Манчестер Сіті відмовився продавати Зінченка у Бетіс, повідомляє портал Eldesmarque.

Зінченко – один з пріоритетних варіантів Бетіса на трансферному ринку: все про ймовірний перехід українця в Прімеру

Іспанський клуб пропонував за молодого українця 12 мільйонів євро, але "містяни" не прийняли цю пропозицію.

Також зазначається, що переговори тривають, Бетіс спробує домовитись про оренду Зінченка. Іспанцям подобається універсальність українця, і вони прагнуть будь-що мати його в своїх лавах.

Нагадаємо, раніше Вулверхемптон пропонував за Зінченка 18 млн євро, але гравець збірної України відмовився міняти клуб.

Манчестер Сіті вже зіграв 2 гри у рамках чемпіонату, але Зінченко не потрапляв навіть на лаву запасних.

Теги
Англія Трансфери Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бетіс Бетіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
5
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук