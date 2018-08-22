Борусія Д готова заплатити Ліллю за Пепе 30 млн євро

Світ — 00:05 860
-
Хесус Пінедо та Еду стануть асистентами Реброва у Ференцвароші
-
Ліга чемпіонів: ПАОК Шахова та Хачеріді вирвав нічию у БенфікиЛіга чемпіонів — 21 серп 755
-
Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євроАнглія — 21 серп 1000
-
Відмінна трансферна кампанія та проблеми конкурентів: чому Ліверпуль – головний конкурент Манчестер Сіті в АПЛ 2018/19Англія — 21 серп 968
-
Як VAR дебютував у Ла Лізі: розлючений Реал, скривджений Бетіс та виправлені фейли скандального ЛаосаІспанія — 21 серп 1260
Всі новини