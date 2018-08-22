toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Борусія Д готова заплатити Ліллю за Пепе 30 млн євро

21 серпня 23:33 122 Читать на русском
Борусія Д готова заплатити Ліллю за Пепе 30 млн євро
Ніколя Пепе / Фото: ФК Лілль

Дортмундська Борусія хоче придбати хавбека Лілля Ніколя Пепе.

Дортмундська Борусія готова вступити в переговори з Ліллем стосовно трансферу хавбека Ніколя Пепе.

Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро

"Джмелі" готові викласти за 23-річного футболіста 30 млн євро, повідомляє Yahoo Sport France.

Також інформується, що сам Пепе готовий змінити клуб.

У поточному сезоні Пепе зіграв 2 матчі у Лізі 1, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Теги
Трансфери Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Лілль Лілль Трансфери Чемпіонату Німеччини Ніколя Пепе Ніколя Пепе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро
    Англія — 21 серп1000 Манчестер Сіті не продав Зінченка Бетісу за 12 млн євро
20
год
:
5
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук