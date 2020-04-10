Боруссия Дортмунд хочет заменить Санчо одним из лучших вингеров Примеры

Руководство дортмундской Боруссии уже готовится к возможному уходу Джейдона Санчо.

Вице-чемпионы Германии обратили внимание на звезду Севильи Лукаса Окампоса, информирует Bild.

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Аргентинец проводит хороший первый сезон в Испании после перехода из Марселя. В 22 матчах Примеры он отличился 10 голами и двумя ассистами, что является одним из лучших результатов среди вингеров. Клаусула Окампоса составляет 70 млн евро, однако Боруссия не будет иметь проблем с деньгами, если продаст Санчо. В список игроков на замену англичанину также входят Эвертон (Гремио) и Ферран Торрес (Валенсия).

Добавим, что контракт Окампоса с Севильей рассчитан до лета 2024 года, андалусийцы заплатили Марселю за игрока 15 млн евро.

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