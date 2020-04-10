toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Боруссия Дортмунд хочет заменить Санчо одним из лучших вингеров Примеры

21:49 33 Читати українською
Боруссия Дортмунд хочет заменить Санчо одним из лучших вингеров Примеры
Окампос против Месси / AS

Руководство дортмундской Боруссии уже готовится к возможному уходу Джейдона Санчо.

Вице-чемпионы Германии обратили внимание на звезду Севильи Лукаса Окампоса, информирует Bild.

Манчестер Юнайтед потеряет больше всех денег среди клубов АПЛ – сумасшедшая сумма, за которую можно купить Санчо

Аргентинец проводит хороший первый сезон в Испании после перехода из Марселя. В 22 матчах Примеры он отличился 10 голами и двумя ассистами, что является одним из лучших результатов среди вингеров. Клаусула Окампоса составляет 70 млн евро, однако Боруссия не будет иметь проблем с деньгами, если продаст Санчо. В список игроков на замену англичанину также входят Эвертон (Гремио) и Ферран Торрес (Валенсия).

Добавим, что контракт Окампоса с Севильей рассчитан до лета 2024 года, андалусийцы заплатили Марселю за игрока 15 млн евро.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Руководство Барселоны разваливается – 6 директоров подали в отставку
07:30
364
Теги
Трансферы Трансферы Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо Лукас Окампос Лукас Окампос Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Севилья Севилья Испания Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
10
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Борнмут
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук