Мюнхенцы попытались сломать "шмелей" двумя мячами в первые полчаса. Сначала Толиссо успел добить мяч после сэйва голкипера. А потом Мюллер головой замкнул фланговый навес Дэвиса.

Бавария перестреляла Боруссию в ярком Суперкубке Германии – Киммих снова подписывает Дортмунду приговор

Но Дортмунд сумел вернуться в игру. Еще до перерыва Брандт реализовал возможность после передачи Холанда. А на старте второй половины уже сам норвежец сравнял счет после выхода один на один с Нойером. Однако, чемпионский менталитет Баварии все же позволил "ротен" завоевать очередной трофей – затяжная атака мюнхенцев на 82-й минуте завершилась голом Киммиха.

Пекельний старт Бундесліги: відставка через два тури з 1:11, плювок, бойкот тренувань, "козли" обіс*алися