Мюнхенська Баварія обіграла дортмундську Борусію у поєдинку за Суперкубок Німеччини. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів двобою.

Мюнхенці спробували зламати "джмелів" двома м'ячами в перші півгодини. Спочатку Толіссо встиг добити м'яч після сейву кіпера. А згодом Мюллєр головою замкнув фланговий навіс Девіса.

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Та Дортмунд зумів повернутися до гри. Ще до перерви Брандт реалізував нагоду після передачі Холанда. А на старті другої половини вже сам норвежець зрівняв рахунок після виходу віч-на-віч із Нойєром. Але чемпіонський менталітет Баварії все ж дозволив "ротен" здобути черговий трофей – затяжна атака мюнхенців на 82-й хвилині завершилася голом Кімміха.

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