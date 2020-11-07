Дортмундська Борусія приймала Баварію у матчі 7-го туру Бундесліги. Відео голів та огляд поєдинку Борусія Д – Баварія дивіться на "Футбол 24".

Борусія Д та Баварія, як і очікувалось, видали яскравий гольовий поєдинок, але переможцями з принципової дуелі вийшли мюнхенці. Хоча першою забила Борусія на 45 хвилині зусиллями Марко Ройса, Баварія відігралась ще до перерви завдяки хитро розіграному штрафному.

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Другу 45-хвилинку активно розпочали підопічні Фліка та двічі відзначились. На 83 хвилині Холанд подарував надію Борусії бодай на нічию, забивши гол, проте вирвати мирову команді Фавра не вдалось. 3:2 – перемога робить Баварію одноосібним лідером Бундесліги, дортмундська Борусія йде третьою.