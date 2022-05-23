Коллектив из Дортмунда готовится к перестройке. Очередным новичком стал хавбек Салих Озкан.

24-летний полузащитник Кельна перебрался в Дортмунд и поставил свою подпись под контрактом на 4 года, сообщает официальный сайт клуба .

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Салих выбирал между несколькими серьезными предложениями, но остановился на Боруссии, которой обошелся в скромных 5 миллионов евро. Воспитанник Кельна уже прошел медосмотр в новой команде. В сезоне 2021/22 Озкан провел 31 матч в Бундеслиге, отличившись двумя голами и ассистом.

Ранее "шмели" оформили трансферы Никласа Зюле (Бавария), Нико Шлоттербека (Фрайбург) и Карима Адейеми (Зальцбург). Они вместе с Озканом присоединятся к коллективу летом.