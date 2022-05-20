45-летний немецкий специалист больше не будет тренировать "шмелей". Стороны официально расторгли действовавший до 2024 года контракт после сезона совместной работы.

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"Боруссия и Марко прекратили сотрудничество. После интенсивного анализа кампании в четверг с Розе, Ватцке, Зорком, Заммером и Келем клуб решил двигаться дальше и пожелал Марко всего лучшего в следующей команде", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, тренер перебрался в Дортмунд только летом, за него Борусии Менхенгладбах заплатили 5 млн евро. Текущий сезон Бундеслиги "шмели" завершили с серебряными медалями, из Лиги Европы вылетели на стадии 1/16 финала, а из Кубка Германии – в 1/8.

Уход Марко означает неотвратимую перестройку. Кроме тренера команду покидают еще 7 игроков: Эрлинг Холанд, Марсель Шмельцер, Рейньер Жезус, Марвин Хиц, Аксель Витсель, Роман Бурки и Дан-Аксель Загаду.

Розе хорошо известен украинским болельщикам: в предыдущем сезоне он с менхенгладбахцами дважды громил Шахтер (4:0 и 6:0) в Лиге чемпионов, а недавно с дортмундцами уступил Динамо (2:3) в благотворительном матче.

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