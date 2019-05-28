"Борусія Д без мого відома домовилась із Вест Хемом про трансфер", – Ярмоленко розповів про від'їзд з Німеччини

Я сказав: "Ну, почекайте, вам ще потрібно з Дортмундом домовитися". На що він мені показує папір, де вже стоїть підпис президента Борусії. Тобто, мене навіть ніхто з керівництва не запитав, чи хочу я цього чи ні.
Мені лікар з Дортмунда написав, що мені не треба проходити медобстеження післязавтра, я говорю: "При чому тут доктор, нехай мені подзвонить хтось із керівництва або головний тренер". Подзвонив мені Ватцке, сказав, що вони планували це місяць тому, але я про це взагалі не знав", – сказав Ярмоленко програмі Бомбардир.