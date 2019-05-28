"Борусія Д без мого відома домовилась із Вест Хемом про трансфер", – Ярмоленко розповів про від'їзд з Німеччини

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про деталі переходу з дортмундської Борусії у Вест Хем влітку 2018 року.

"У Дортмунді ми зустрілися з сином власника Вест Хема, він запитав, чи хочу я до них перейти, я сказав: "Так, завжди хотів грати в Англії". Він сказав, що не бачить причин, щоб я не перейшов.

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Я сказав: "Ну, почекайте, вам ще потрібно з Дортмундом домовитися". На що він мені показує папір, де вже стоїть підпис президента Борусії. Тобто, мене навіть ніхто з керівництва не запитав, чи хочу я цього чи ні.

Мені лікар з Дортмунда написав, що мені не треба проходити медобстеження післязавтра, я говорю: "При чому тут доктор, нехай мені подзвонить хтось із керівництва або головний тренер". Подзвонив мені Ватцке, сказав, що вони планували це місяць тому, але я про це взагалі не знав", – сказав Ярмоленко програмі Бомбардир.

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