Нападающий Боруссии Д Юлиан Брандт и защитник Тома Менье получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщает официальный сайт "шмелей".

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Обоих игроков сразу изолировали на карантин. Уже 7 августа дортмундцы начнут новый сезон поединком против Веена в рамках Кубка Германии, а через 7 дней запланирована встреча с Айнтрахтом в первом туре Бундеслиги.

Напомним, прошлый сезон чемпионата Германии Боруссия завершила на третьей строчке.

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