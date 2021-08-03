Боруссия Д сообщила о коронавирусе у двух игроков
21:47 - Читати українською
Досадные новости поступили от медперсонала дортмундской Боруссии.
Нападающий Боруссии Д Юлиан Брандт и защитник Тома Менье получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщает официальный сайт "шмелей".
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Обоих игроков сразу изолировали на карантин. Уже 7 августа дортмундцы начнут новый сезон поединком против Веена в рамках Кубка Германии, а через 7 дней запланирована встреча с Айнтрахтом в первом туре Бундеслиги.
Напомним, прошлый сезон чемпионата Германии Боруссия завершила на третьей строчке.
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