Борусія Д повідомила про коронавірус у двох гравців
21:46 - Читать на русском
Прикрі новини надійшли від медперсоналу дортмундської Борусії.
Нападник Борусії Д Юліан Брандт та оборонець Тома Меньє отримали позитивні результати тесту на COVID-19, повідомляє офіційний сайт "джмелів".
Борусія Д офіційно презентувала Малена
Обох гравців відразу ізолювали на карантин. Вже 7 серпня дортмундці розпочнуть новий сезон поєдинком проти Веєна в рамках Кубка Німеччини, а через 7 днів запланована зустріч з Айнтрахтом у першому турі Бундесліги.
Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату Німеччини Борусія завершила на третій сходинці.
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