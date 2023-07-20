"Шмели" официально объявили о досрочном расторжении контракта с 30-летним латералем.

Боруссия Д подписала скандальную замену Беллингему – фанаты были против трансфера

Летом 2019-го Боруссия заплатила Хоффенхайму за Шульца 25 млн евро. Левый защитник отыграл в составе дортмундцев 61 матч, отличился одним голом и 3 ассистами. Однако последний выход на поле был в мае 2022 года.

Беременная жена обвинила Шульца в домашнем насилии. Футболист якобы избивал ее в живот за 2 недели до родов. Боруссия заплатила 2,5 млн евро, чтобы больше не иметь ничего общего со скандалистом.

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