"Джмелі" офіційно оголосили про дострокове розірвання контракту з 30-річним латералем.

Борусія Д підписала скандальну заміну Беллінгему – фанати були проти трансферу

Влітку 2019-го Борусія заплатила Хоффенхайму за Шульца 25 млн євро. Лівий захисник відіграв у складі дортмундців 61 матч, відзначився одним голом та 3 асистами. Втім, останній вихід на поле був у травні 2022 року.

Вагітна дружина звинуватила Шульца у домашньому насиллі. Футболіст нібито бив її у живіт за 2 тижні до пологів. Борусія заплатила 2,5 млн євро, щоб більше не мати нічого спільного зі скандалістом.

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