Байер встречается с Баварией в матче 21 тура Бундеслиги, который повлияет на судьбу титула. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Байер – Бавария состоится в субботу, 10 февраля, в 19:30 по Киеву. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine. Команды оторвались от конкурентов на вершине Бундеслиги. Леверкузен имеет два очка преимущества над Мюнхеном перед очной встречей.

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Байер – Бавария: прогноз букмекеров на матч

Авторитетная контора Bwin не выделяет явного фаворита поединка. Победа Байера оценена коэффициентом 2.6, а на выигрыш Баварии дают 2.45. Ничья – 3.8.

Специалисты Bet365 солидарны с коллегами, но больше верят в Баварию. Успех леверкузенцев представлен коэффициентом 2.62, победа мюнхенцев – 2.4, а ничья – 3.8.

Матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.46, а на соответствующий тотал меньше – за 2.55.

Байер в этом сезоне не потерпел ни одного поражения, а вот Бавария уже четыре раза во всех турнирах уходила с поля побежденной. Матч первого круга на Альянц-Арене завершился результативной ничьей (2:2).

Бавария неизменно удерживает чемпионский титул уже 11 лет. Байер никогда не выигрывал Бундеслигу, но пять раз приходил на финиш вторым.