Опорный полузащитник сборной Германии Эмре Джан продлил истекающий контракт с дортмундской Боруссией, об этом информируют Ruhr Nachrichten и Bild. Однако источники разнятся в сроках нового соглашения.

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Так, Ruhr Nachrichten утверждает, что Джан продлил контракт до 2025 года, а Bild уверяет, что полузащитник продлил своё пребывание в Дортмунде до 2027 года.

В прошлом сезоне 29-летний Джан сыграл за Боруссию в 38 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча.

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