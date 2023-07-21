Боруссия Д продлила контракт с ключевым игроком, вопрос – в сроках
Эмре Джан продолжит выступать в составе дортмундской Боруссии.
Опорный полузащитник сборной Германии Эмре Джан продлил истекающий контракт с дортмундской Боруссией, об этом информируют Ruhr Nachrichten и Bild. Однако источники разнятся в сроках нового соглашения.
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Так, Ruhr Nachrichten утверждает, что Джан продлил контракт до 2025 года, а Bild уверяет, что полузащитник продлил своё пребывание в Дортмунде до 2027 года.
В прошлом сезоне 29-летний Джан сыграл за Боруссию в 38 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча.
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