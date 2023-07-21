Опорний півзахисник збірної Німеччини Емре Джан продовжив контракт з дортмундською Борусією, про це інформують Ruhr Nachrichten і Bild. Проте джерела різняться у термінах нової угоди.

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Ruhr Nachrichten стверджує, що Джан продовжив контракт до 2025 року, а Bild запевняє, що півзахисник продовжив своє перебування в Дортмунді до 2027 року.

Минулого сезону 29-річний Джан зіграв за Борусію у 38 матчах у всіх турнірах та забив 3 м'ячі.

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