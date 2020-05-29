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Боруссия Д потеряла ведущего хавбека до конца сезона, Холанд – тоже нездоров

14:55 60 Читати українською
Боруссия Д потеряла ведущего хавбека до конца сезона, Холанд – тоже нездоров
Эрлинг Холанд (справа) / официальный сайт Бундеслиги

Лазарет дортмундской Боруссии продолжает пополняться новыми исполнителями. На матч 29-го тура Бундеслиги против Падерборна "шмели" потеряли еще двух игроков.

 

Полузащитник Дауд и форвард Холанд не помогут дортмундцам в воскресенье, сообщает официальный твиттер Боруссии Д.

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Оба исполнителя выходили в основе на все матчи после возобновления сезона. Первый получил тяжелую травму в поединке против Баварии и вылетел до конца сезона. В свою очередь норвежский вундеркинд, который столкнулся с арбитром в том же поединке, пропустит только матч против Падерборна.

Ранее из-за травм Боруссия Д потеряла Загаду, Шульца и Ройса. Микротравмы в течение последнего месяца были у Джана, Витселя, Рейны.

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blog_ava
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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Падерборн - Боруссия Дортмунд Махмуд Дауд Махмуд Дауд
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