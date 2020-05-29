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Борусія Д втратила провідного хавбека до кінця сезону, Холанд – теж нездоровий

14:48 243 Читать на русском
Борусія Д втратила провідного хавбека до кінця сезону, Холанд – теж нездоровий
Ерлінг Холанд (праворуч) / офіційний сайт Бундесліги

Лазарет дортмундської Борусії продовжує поповнюватися новими виконавцями. На матч 29-го туру Бундесліги проти Падерборна "джмелі" втратили ще двох гравців.

 

Півзахисник Дауд і форвард Холанд не допоможуть дортмундцям у неділю, повідомляє офіційний твіттер Борусії Д.

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Обидва виконавці виходили в основі на всі матчі після відновлення сезону. Перший отримав важку травму в поєдинку проти Баварії та вилетів до кінця сезону. Натомість норвезький вундеркінд, який зіткнувся із арбітром у тому ж поєдинку, пропустить лише матч проти Падерборна.

Раніше через травми Борусія Д втратила Загаду, Шульца та Ройса. Мікротравми впродовж останнього місяця були в Джана, Вітселя, Рейни.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Падерборн - Борусія Дортмунд Махмуд Дауд Махмуд Дауд
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