Борусія Д втратила провідного хавбека до кінця сезону, Холанд – теж нездоровий

Лазарет дортмундської Борусії продовжує поповнюватися новими виконавцями. На матч 29-го туру Бундесліги проти Падерборна "джмелі" втратили ще двох гравців.

Півзахисник Дауд і форвард Холанд не допоможуть дортмундцям у неділю, повідомляє офіційний твіттер Борусії Д.

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Обидва виконавці виходили в основі на всі матчі після відновлення сезону. Перший отримав важку травму в поєдинку проти Баварії та вилетів до кінця сезону. Натомість норвезький вундеркінд, який зіткнувся із арбітром у тому ж поєдинку, пропустить лише матч проти Падерборна.

Раніше через травми Борусія Д втратила Загаду, Шульца та Ройса. Мікротравми впродовж останнього місяця були в Джана, Вітселя, Рейни.

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