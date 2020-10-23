Боруссия Д потеряла Джана перед дерби с Шальке
Полузащитник дортмундской Боруссии Эмре Джан пропустит ближайшие матчи.
Хавбек "шмелей" сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный Twitter клуба.
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Джан сразу был изолирован от остальной команды, никаких серьезных симптомов у него нет. Повторные тесты других игроков и персонала Боруссии Д оказались отрицательными. Подопечные Люсьена Фавра в субботу проведут Рурское дерби против Шальке, а в среду сыграют с Зенитом в рамках Лиги чемпионов.
Добавим, что Эмре Джан провел 6 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом.
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