Хавбек "шмелей" сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный Twitter клуба.

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Джан сразу был изолирован от остальной команды, никаких серьезных симптомов у него нет. Повторные тесты других игроков и персонала Боруссии Д оказались отрицательными. Подопечные Люсьена Фавра в субботу проведут Рурское дерби против Шальке, а в среду сыграют с Зенитом в рамках Лиги чемпионов.

Добавим, что Эмре Джан провел 6 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом.

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